Число судебных решений о конфискации имущества в России увеличилось втрое

«Еще в 2023 г. мы обратили внимание на то, что данная мера уголовно-правого характера исполняется не в полном объеме. Были приняты меры методического, организационного характера, и за счет этого <...> мы смогли добиться роста применения конфискации с 11 000 до 31 000 судебных решений», – сказал он (цитата по ТАСС).