Число судебных решений о конфискации имущества в России увеличилось втрое
Количество решений российских судов по уголовным делам, где применялась мера наказания в виде конфискации имущества, увеличилось в три раза. Об этом заявил начальник главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры, кандидат на должность заместителя генерального прокурора Сергей Бажутов во время совместного заседания комитета по конституционному законодательству и госстроительству и комитета по обороне и безопасности в Совете Федерации.
«Еще в 2023 г. мы обратили внимание на то, что данная мера уголовно-правого характера исполняется не в полном объеме. Были приняты меры методического, организационного характера, и за счет этого <...> мы смогли добиться роста применения конфискации с 11 000 до 31 000 судебных решений», – сказал он (цитата по ТАСС).
Как напомнил Бажутов, мера конфискации начала использоваться в 2006 г. Генпрокуратура считает, что такое наказание стало «важным элементом, помимо самого привлечения к уголовной ответственности», а также способом взыскать ущерб.
26 января комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рассмотрел в третьем чтении инициативу, которая касается изъятия цифровой валюты в ходе уголовного процесса. Руководитель комитета Павел Крашенников сказал, что такая мера поможет устранить правовой вакуум и создаст действенные механизмы для работы правоохранительных органов с цифровыми активами.