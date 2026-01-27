Минздрав продлил работу медиков без аккредитации
Министерство здравоохранения РФ разрешило сотрудникам медицины и фармации работать без специального сертификата до конца 2026 г. Приказ об этом опубликован на портале правовых актов.
Мера затронет сотрудников, начавших работу до 2021 г., чья аккредитация заканчивается в 2025 г. Они смогут работать без получения сертификата до конца 2026 г.
Инициатива была предложена Минздравом в конце 2025 г. Согласно пояснительной записке, продление работы без аккредитации может помочь избежать проблем с персоналом в медорганизациях.
Приказ будет действовать до 1 января 2027 г.