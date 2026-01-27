Борцов из РФ до 23 лет допустили к соревнованиям с флагом и гимном

Теперь российские и белорусские борцы будут выступать под буквенными кодами «RUS» и «BLR», а на церемониях награждения при победе будет звучать их национальный гимн. При этом федерация подчеркивает, что все участники должны поддерживать «миссию олимпийского движения по укреплению мира».