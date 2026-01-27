Борцов из РФ до 23 лет допустили к соревнованиям с флагом и гимном
Международная федерация борьбы (UWW) разрешила борцам из России и Белоруссии в возрастных категориях до 23 лет выступать под национальными флагами и с исполнением гимнов. Об этом сообщается на сайте организации.
Решение принято в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК), согласно которой юниоры из России и Белоруссии больше не должны подвергаться ограничениям.
Теперь российские и белорусские борцы будут выступать под буквенными кодами «RUS» и «BLR», а на церемониях награждения при победе будет звучать их национальный гимн. При этом федерация подчеркивает, что все участники должны поддерживать «миссию олимпийского движения по укреплению мира».
В прошлом году UWW уже разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях, но под нейтральным флагом организации. Последние рекомендации МОК отменяют ограничения марта 2023 г. для юниорских мероприятий.
Одновременно МОК сохраняет запрет на аккредитацию государственных чиновников России и Белоруссии на любые международные спортивные события, а также рекомендует федерациям воздерживаться от проведения мероприятий на территории России.
27 января министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что исполком Международного союза современного пятиборья (UIPM) допустил на соревнования под эгидой организации российских юниоров в возрастных группах U15, U17 и U19 с национальной символикой.