Пятиборцев-юниоров из РФ допустили к соревнованиям с национальной символикой

24 января ТАСС писал со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК), что спортсмены из России не будут участвовать в параде национальных команд на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 г. в Италии. В МОК уточняли, что нейтральные спортсмены могут находиться на трибунах как в Милане, так и в горных районах. Россию на Олимпиаде представят не более 13 спортсменов. Они будут выступать только в нейтральном статусе и индивидуальных дисциплинах.