Пятиборцев-юниоров из РФ допустили к соревнованиям с национальной символикой
Исполком Международного союза современного пятиборья (UIPM) допустил на соревнования под эгидой организации российских юниоров в возрастных группах U15, U17 и U19 с национальной символикой. Об этом сообщил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
Спортсмены смогут выступать в национальной форме, под государственным флагом и с гимном, уточнил Дегтярев. По его словам, это стало «очередным бесспорным позитивным решением в пользу российского спорта и результатом последовательной работы по защите интересов российских атлетов», а также подтверждением постепенного возвращения спортивного диалога в конструктивное русло.
Современным пятиборьем является комплексное соревнование, где победителем объявляется спортсмен, показавший лучший суммарный результат в фехтовании, плавании, преодолении полосы препятствий, беге и стрельбе. Бег и стрельба объединены в единый комбинированный вид.
24 января ТАСС писал со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК), что спортсмены из России не будут участвовать в параде национальных команд на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 г. в Италии. В МОК уточняли, что нейтральные спортсмены могут находиться на трибунах как в Милане, так и в горных районах. Россию на Олимпиаде представят не более 13 спортсменов. Они будут выступать только в нейтральном статусе и индивидуальных дисциплинах.