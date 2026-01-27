Газета
Прокуратура направила в суд дело Ходорковского

Ведомости

Мещанская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (считается в России иноагентом). Он обвиняется по пп. «в, д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Об этом сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале.

По версии следствия, в сентябре 2022 г. и июле 2024 г. Ходорковский, находясь за пределами России, разместил в социальной сети публикации, содержащие «заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ против мирного населения в ходе специальной военной операции».

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения в общем порядке в отсутствие подсудимого, который находится в розыске. Ранее в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ходорковский включен в реестр иностранных агентов и в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности.

19 ноября 2025 г. Ходорковский был внесен в перечень экстремистов и террористов. В настоящее время он проживает за границей.

14 октября Ходорковский стал фигурантом дела по статьям о насильственном захвате власти (ст. 278 УК РФ) и организации террористического сообщества (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). «Антивоенный комитет России» (организация признана нежелательной на территории РФ), в которой состоит фигурант, был учрежден в феврале 2022 г. с целью насильственного захвата власти и изменения конституционного строя в РФ.

