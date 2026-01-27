Прокуратура направила в суд дело Ходорковского

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения в общем порядке в отсутствие подсудимого, который находится в розыске. Ранее в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ходорковский включен в реестр иностранных агентов и в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности.