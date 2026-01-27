Роскомнадзор ограничил работу сайта аниме-энциклопедии Shikimori
Сайт аниме-энциклопедии Shikimori временно недоступен из-за ограничений со стороны Роскомнадзора. Сейчас вопрос с разблокировкой решается. Об этом сообщается в Telegram-канале площадки.
Согласно данным сайта Downdetector, на 19:38 мск за последний час на проблемы в работе сайта пожаловались 14 пользователей, за сутки – 81. Большее число обращений поступило из Костромского региона (39%), Марий Эл (16%), а также Курской (10%), Тульской и Белгородской областей (по 7%).
На сбой в работе сайта пожаловались 91% пользователеей, на сбой мобильног приложения – 8%.
Shikimori – русскоязычная энциклопедия аниме, манги и ранобэ.
Таганский районный суд Москвы 25 августа оштрафовал сервис Mangalib на 14 млн руб. по ч. 3 ст. 6.21 и ч. 4 ст. 6.21. КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). Уточняется, что суд назначил штраф в размере 2 млн руб. по каждому из семи административных правонарушений.