Роскомнадзор ограничил работу сайта аниме-энциклопедии Shikimori

Ведомости

Сайт аниме-энциклопедии Shikimori временно недоступен из-за ограничений со стороны Роскомнадзора. Сейчас вопрос с разблокировкой решается. Об этом сообщается в Telegram-канале площадки. 

Согласно данным сайта Downdetector, на 19:38 мск за последний час на проблемы в работе сайта пожаловались 14 пользователей, за сутки – 81. Большее число обращений поступило из Костромского региона (39%), Марий Эл (16%), а также Курской (10%), Тульской и Белгородской областей (по 7%). 

На сбой в работе сайта пожаловались 91% пользователеей, на сбой мобильног приложения – 8%.

Shikimori – русскоязычная энциклопедия аниме, манги и ранобэ. 

Таганский районный суд Москвы 25 августа оштрафовал сервис Mangalib на 14 млн руб. по ч. 3 ст. 6.21 и ч. 4 ст. 6.21. КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). Уточняется, что суд назначил штраф в размере 2 млн руб. по каждому из семи административных правонарушений.

