Роскомнадзор ограничил работу сайта аниме-энциклопедии Shikimori

Согласно данным сайта Downdetector, на 19:38 мск за последний час на проблемы в работе сайта пожаловались 14 пользователей, за сутки – 81. Большее число обращений поступило из Костромского региона (39%), Марий Эл (16%), а также Курской (10%), Тульской и Белгородской областей (по 7%).