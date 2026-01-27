МВД предупредило о новой схеме мошенников с обещанием крупного выигрыша
Мошенники используют новую схему обмана, при которой обещают крупный выигрыш, а затем требуют от жертвы совершить перевод на свою карту под предлогом увеличения процента конвертации. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, передает ТАСС.
Для подтверждения своих слов злоумышленники присылают жертвам поддельное уведомление, стилизованное под сообщение из банковского приложения. В ведомстве подчеркнули, что банки никогда не требуют от клиентов встречных переводов для разблокировки операций.
«Все комиссии и курсовые разницы проводятся автоматически внутри системы, а не через переводы на карты мошенников», – заявили в МВД. Специалисты добавили, что любые просьбы совершить перевод под любым предлогом для получения «выигрыша» или «дохода от инвестиций» являются однозначным признаком мошенничества.
25 января стало также известно, что мошенники советуют своим жертвам не сообщать коды из SMS. «В сети участились случаи фальшивых рассылок якобы от "Госуслуг". Мошенники используют похожие логотипы, персональное обращение и даже советуют никому не сообщать коды из СМС. Но это – лишь часть сценария обмана», – говорится в сообщении МВД.