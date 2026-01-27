МВД предупредило о новой схеме мошенников с обещанием крупного выигрыша

Мошенники используют новую схему обмана, при которой обещают крупный выигрыш, а затем требуют от жертвы совершить перевод на свою карту под предлогом увеличения процента конвертации. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, передает ТАСС.