МВД: мошенники стали сами рекомендовать не сообщать коды из SMS для обмана
Мошенники советуют своим жертвам не сообщать коды из SMS – это является частью обмана. Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«В сети участились случаи фальшивых рассылок якобы от "Госуслуг". Мошенники используют похожие логотипы, персональное обращение и даже советуют никому не сообщать коды из СМС. Но это – лишь часть сценария обмана», – говорится в сообщении.
В полиции подчеркнули, что «Госуслуги» отправляют письма только с адреса no-reply@gosuslugi.ru. Управление МВД рекомендовало не переходить по подозрительным ссылкам и не звонить на номера из таких сообщений.
25 января петербургское управление МВД также сообщило о новой схеме мошенничества. Злоумышленники начали рассылать SMS и письма, в которых предлагают скачать «обновленную» версию WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). На самом деле, ссылки, указанные в сообщениях, ведут на фишинговые сайты, через которые преступники получают доступ к личным данным и информации о платежах пользователей.
21 января стало известно, что с начала 2026 г. злоумышленники увеличили количество звонков россиянам с предложением инвестировать в проекты, обещая ежемесячную прибыль в размере 100%. Этот рост мошеннической активности был обнаружен аналитиками Т-банка благодаря сервису «Ловушка для мошенников» – фрод-рулетке.