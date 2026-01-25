МВД: мошенники стали сами рекомендовать не сообщать коды из SMS для обмана

25 января петербургское управление МВД также сообщило о новой схеме мошенничества. Злоумышленники начали рассылать SMS и письма, в которых предлагают скачать «обновленную» версию WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). На самом деле, ссылки, указанные в сообщениях, ведут на фишинговые сайты, через которые преступники получают доступ к личным данным и информации о платежах пользователей.