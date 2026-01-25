МВД: мошенники начали предлагать «рабочую версию» WhatsApp
Мошенники начали предлагать установить «рабочую версию» WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом рассказали в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Злоумышленники рассылают фишинговые SMS и письма с предложением перейти по ссылке для установки якобы «обновленной» или «работающей» версии приложения. На самом деле, ссылки ведут на вредоносные сайты, через которые мошенники получают доступ к личным и платежным данным, предупредили в МВД.
В полиции призвали не переходить по подозрительным ссылкам, не скачивать приложения и обновления вне официальных магазинов App Store и Google Play, не сообщать личные данные незнакомцам.
МВД не привело точных данных по числу подобных обманов, заявив, что только в январе зафиксированы «тысячи» подобных попыток атак и их количество будет расти по мере усиления ограничений на работу WhatsApp в стране.
В ноябре 2025 г. Роскомнадзор начал постепенную блокировку WhatsApp. В своем сообщении регулятор объяснил это нарушением российского законодательства. Мессенджер, по версии надзорного ведомства, используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против россиян.
WhatsApp ранее занимал первое место по месячной аудитории в стране, отмечали «Ведомости»: по данным Mediascope, в августе 2025 г. аудитория мессенджера составляла 97 млн пользователей. Его ежедневная аудитория – 82,1 млн человек.