МВД: мошенники начали предлагать «рабочую версию» WhatsApp

Злоумышленники рассылают фишинговые SMS и письма с предложением перейти по ссылке для установки якобы «обновленной» или «работающей» версии приложения. На самом деле, ссылки ведут на вредоносные сайты, через которые мошенники получают доступ к личным и платежным данным, предупредили в МВД.