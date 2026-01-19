МВД зафиксировало в онлайн-играх около 1000 преступлений против собственности

МВД зафиксировало в онлайн-играх около 1000 преступлений против собственностиУщерб от атак против детей в играх может составлять порядка 567 млн рублей
За 10 месяцев 2025 г. МВД России зафиксировало в игровых онлайн-сообществах порядка 1000 имущественных преступлений (т. е. против собственности). Об этом сообщил представитель министерства в ответ на запрос «Ведомостей».
Представитель МВД привел несколько ситуаций из практики. Например, 3–4 ноября 2025 г. неизвестный обманул 11-летнюю девочку по имени М. Притворившись, что собирает донаты в игре Roblox (заблокирована в России), он украл у нее 47 000 руб., которые принадлежали ее матери. Другой случай: 31 марта прошлого года гражданин Б. через мессенджер Discord обманом получил доступ к аккаунту в Steam (платформа для прямой поставки программного обеспечения, через нее можно покупать и устанавливать игры) гражданина П. Два дня спустя он украл его виртуальное имущество на сумму 70 000 руб. Позже сотрудники УМВД России по Кировской области задержали Б. Они установили, что мошенник направил П. фишинговую ссылку якобы для перехода на альтернативный лаунчер (неофициальная программа для доступа) для организации совместных игр в компьютерной игре Counter-Strike. Пострадавший перешел по ссылке, и мошенник получил доступ к его аккаунту в Steam.
Больше всего преступлений было совершено с использованием платформы Roblox, что связано с развитой внутренней инфраструктурой и наличием внутриигровой валюты (robux), сообщил представитель МВД РФ. В качестве предлога используются «подарки», «розыгрыши», «ограниченные предложения», «донаты» и «выгодные сделки».
Одновременно с этим игровые платформы используются для совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщил представитель МВД. Чаще всего первый контакт с жертвой происходит в игровых чатах, где злоумышленники представляются сверстниками, а в качестве предлога выступает внутриигровая валюта, говорит он.
Большинство таких преступлений начинается со знакомства в онлайн-игре, а затем мошенник начинает запугивать ребенка, заставляя дать доступ к телефонам родителей без их согласия, по ночам, заявил главный специалист компании F6 (разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью) по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков. Активность мошенников в играх объясняется тем, что они могут легко установить контакт с детьми, избегая внимания родителей, говорит эксперт. В отличие от соцсетей и мессенджеров, где нежелательные контакты можно ограничить настройками приватности (запретить на детских аккаунтах звонки и сообщения с незнакомых номеров, добавление в чаты), игровые чаты открыты для всех, рассказывает Дудков. Участники используют никнеймы, что затрудняет идентификацию, но мошенник, который долгое время находится в игре, может распознать школьника по определенным признакам.
По итогам 10 месяцев 2025 г. специалисты F6 фиксировали в среднем по 20 подобных преступлений в день. Общее количество таких случаев мошенничества за январь – октябрь 2025 г. превысило 6000, а совокупный ущерб от всех атак киберпреступников против детей, которые совершались через интернет, может превышать 850 млн руб. При этом сумма включает все инциденты с кражами с детьми, но можно смело предположить, что 2/3 краж были через игровые платформы, поскольку это максимально удобный и доступный механизм коммуникации с несовершеннолетними, сказал генеральный директор Datananny Иван Линдберг.
Блокировка Roblox в РФ
Роскомнадзор 3 декабря ограничил доступ к Roblox. Как заявил представитель ведомства, это связано с выявленными фактами массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, с призывами к совершению противоправных действий насильственного характера и с пропагандой ЛГБТ-тематики (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
Как подсчитали «Ведомости», ориентируясь на эти данные, ущерб от преступлений против детей в играх может составлять порядка 566,6 млн руб.
Вероятность возврата денег жертвам все еще невелика, говорит адвокат Московской коллегии адвокатов «Вектор прайм» Давид Мелконян. Он привел данные Банка России, согласно которым за половину 2025 г. мошенники похитили у граждан почти 13,2 млрд руб. Вернуть удалось всего лишь 6,45% этой суммы – около 850 млн руб.
По данным исследования Альянса по защите детей в цифровой среде, 84% детей регулярно играют в онлайн-игры, каждая четвертая семья уже сталкивалась с тревожными сигналами, заявил директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. Проблема выходит далеко за рамки финансовых потерь и включает в себя кражу персональных данных и цифровую слежку, кибербуллинг и психологическое давление, ведущие к долгосрочным психологическим травмам, вовлечение в преступную деятельность, в том числе терроризм, сказал он.
Для замены иностранных площадок в РФ необходимо разрабатывать игры, основанные на отечественном культурном коде, заявляла в декабре 2025 г. первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Марина Ким. В ответ на запрос «Ведомостей» представитель Института развития интернета заявил, что у них сформирован пул игр по популярным российским мультипликационным франшизам: «Играем и учимся с Бодо Бородо», «Петя и Волк: Дело об артефакте приключений» (более 1,5 млн установок и порядка 50 000 активных пользователей в месяц на мобильных платформах), «Три богатыря. Арена приключений», «Фиксики: Космическая история», «Три кота: Большое путешествие».