МВД зафиксировало в онлайн-играх около 1000 преступлений против собственности

Roblox – это американская интернет-платформа, которая появилась в середине 2000-х и набрала популярность на фоне пандемии. С начала создания на ней вышло более 40 млн игр. Пользователи могут создавать свои собственные игры, а также играть в чужие.

Роскомнадзор 3 декабря ограничил доступ к Roblox. Как заявил представитель ведомства, это связано с выявленными фактами массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, с призывами к совершению противоправных действий насильственного характера и с пропагандой ЛГБТ-тематики (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).