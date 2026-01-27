Мишустин поручил передать «Ленфильм» в собственность Санкт-Петербурга
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Росимуществу в четырехмесячный срок передать 100% акций киностудии «Ленфильм» в собственность Санкт-Петербурга. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале официального опубликования правовых актов.
Документ был подготовлен во исполнение указа президента Владимира Путина. Распоряжение предписывает федеральному агентству осуществить передачу акций в установленном порядке.
2 декабря 2025 г. Путин подписал указ, согласно которому киностудия «Ленфильм» перейдет в собственность Санкт‑Петербурга. Правительству поручено обеспечить реализацию этого процесса в течение шести месяцев.
Передать студию городу президента просили ветераны. В сентябре 2025 г. эту просьбу ему передали министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.