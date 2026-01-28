Суд приговорил к семи годам 14-летнего подростка за подготовку поджога здания МО

По данным следствия, с 7 по 8 мая 2025 г. подросток разведал административное здание и изготовил три бутылки с зажигательной смесью. Уточняется, что мальчик был участником запрещенной в России террористической организации, а поджог здания должен был произойти по указанию украинского куратора.