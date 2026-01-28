Суд приговорил к семи годам 14-летнего подростка за подготовку поджога здания МО
Второй Западный окружной военный суд приговорил к семи годам воспитательной колонии 14-летнего подростка из Тверской области за подготовку поджога одного из зданий Министерства обороны. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.
По данным следствия, с 7 по 8 мая 2025 г. подросток разведал административное здание и изготовил три бутылки с зажигательной смесью. Уточняется, что мальчик был участником запрещенной в России террористической организации, а поджог здания должен был произойти по указанию украинского куратора.
Следователи СК и сотрудники областного УФСБ предотвратили поджог. Виновность подростка доказана совокупностью собранных доказательств, в том числе заключениями судебных экспертиз. Он признан виновным в совершении преступлений по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта.
В СК предупредили, что иностранные спецслужбы активно вербуют молодежь через соцсети и мессенджеры. В ведомстве призвали граждан сообщать в правоохранительные органы о каждой попытке вербовки.
27 января ФСБ задержала троих жителей Свердловской области за подготовку теракта. Они выполняли задания украинских спецслужб.