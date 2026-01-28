АТОЛ: спрос россиян на осиновые колья в 2025 году вырос в четыре раза
Спрос россиян на обереги и осиновые колья в 2025 г. вырос в два – четыре раза относительно 2024 г. Об этом говорится в исследовании IT-компании АТОЛ, передает ТАСС.
Так, спрос россиян на магические атрибуты в 2025 г. вырос на 50% год к году.
Доля продаж оберегов в выборке составила 36%, спрос на них вырос в 2,2 раза. Средняя стоимость одного оберега составила 498 руб., что на 33% дешевле год к году. На осиновые колья спрос вырос в четыре раза. В исследовании говорится, что средний чек покупки снизился на 6% и составил 333 руб.
Спрос на руны вырос на 54%. В среднем россияне покупали набор рун за 627 руб., что стало на 16% дешевле, чем в 2024 г. Спрос на карты таро снизился на 5%, а стоимость упала на 2%, средняя цена составила 654 руб.
Россияне стали покупать чаще стеклянные шары, спрос на них увеличился на 101%, на кукол вуду – на 63%, на маятники для биолокации – на 34%, на черные свечи – на 8%.
Исследование АТОЛ проводилось на основе обезличенных данных сервиса «АТОЛ онлайн». Он охватывает 5,7 млн чеков за 2024 и 2025 гг.
28 октября 2025 г. «Ведомости» писали, что экземплярные продажи бумажных книг по эзотерике сократились в январе – сентябре в сравнении с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют данные ведущих книжных дистрибуторов. В книжной сети «Читай-город» (входит в крупнейшую в России сеть «Читай-город – Буквоед») они упали на 27% примерно до 294 000 шт. Товарооборот таких книг в деньгах тоже сократился, уточнил он, но не привел точные цифры.