АТОЛ: спрос россиян на осиновые колья в 2025 году вырос в четыре раза

28 октября 2025 г. «Ведомости» писали, что экземплярные продажи бумажных книг по эзотерике сократились в январе – сентябре в сравнении с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют данные ведущих книжных дистрибуторов. В книжной сети «Читай-город» (входит в крупнейшую в России сеть «Читай-город – Буквоед») они упали на 27% примерно до 294 000 шт. Товарооборот таких книг в деньгах тоже сократился, уточнил он, но не привел точные цифры.