Сенатор от Нижегородской области досрочно сложил полномочия, чтобы уйти на фронт
Сенатор от Нижегородской области Александр Вайнберг досрочно сложил полномочия. Его отставка была принята на заседании Совета Федерации. Теперь Вайнберг намерен отправиться на специальную военную операцию, сообщил спикер регионального парламента Евгений Люлин.
По словам Люлина, он с пониманием отнесся к решению Вайнберга. Спикер рассказал, что сенатор с самого начала подготовки спецоперации помогал фронту, участвовал в сборе гуманитарной помощи и неоднократно выезжал «за ленточку».
«Считаю, что это поступок настоящего мужчины», – прокомментировал Люлин решение Вайнберга (цитата по Telegram-каналу регионального заксобрания).
Вайнберг родился 2 февраля 1961 г. в Большеорловском Нижегородской области. Он входит в комиссию Совета Федерации по защите государственного суверенитета. Политикой Вайнберг занялся в 2000-х гг. после ухода из группы «Любэ». Был руководителем исполкома регионального отделения «Единой России», а в 2006–2011 гг. работал в заксобрании Нижегородской области.