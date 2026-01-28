Блогеру Гусейну Гасанову предъявили обвинение в отмывании более 170 млн рублей
Блогеру Гусейну Гасанову предъявлено заочное обвинение в отмывании денежных средств, полученных в результате уклонения от уплаты налогов на сумму более 170 млн руб. Уголовное дело направлено в прокуратуру Южного административного округа Москвы для утверждения обвинительного заключения, сообщила прокуратура столицы в Telegram-канале.
Для придания правомерного вида владению невыплаченной суммой Гасанов провел серию финансовых операций и заключил договор купли-продажи недвижимости в 1-м Красногвардейском проезде Москвы на сумму более 68 млн руб.
Гасанову предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в федеральный розыск. Предварительное расследование по делу завершено.
4 ноября 2025 г. Гасанов, также обвиняемый в отмывании денег, был переобъявлен в федеральный розыск.
В конце апреля 2025 г. Чертановский суд Москвы заочно арестовал Гасанова за легализацию денежных средств на 20 млн руб. в период с 2019 по 2021 г. и уклонение от уплаты налогов на 170 млн руб. Блогер объявлен в международный розыск, ему предъявлено обвинение.
В июне 2024 г. ФНС подала иск на 112 млн руб., но в августе Гасанов погасил долги, и производство по иску прекращено. В мае 2025 г. МВД объявило блогера в розыск.