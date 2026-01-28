Рейс Нячанг – Иркутск совершил успешную посадку в Ханое
Самолет Boeing 757, выполняющий рейс Нячанг – Иркутск совершил незапланированную посадку в аэропорту вьетнамского Ханоя, сообщили в пресс-центре Azur Air.
Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. На борту находятся 238 пассажиров и семь членов экипажа. Причина незапланированной посадки не сообщалась.
Авиакомпания предупредила, что в связи с незапланированной посадкой может внести корректировки расписания рейсов, возможны задержки и переносы. Все службы Azur Air работают в усиленном режиме.
Ранее в Telegram-канале Shot сообщалось, что причиной смены курса стал отказ двигателя. Набрав высоту более 10 500 м, самолет начал снижаться и подал сигнал бедствия.
23 января борт Azur Air, выполнявший рейс Пхукет – Барнаул, подал сигнал бедствия в небе над Китаем. Он сел в Ланчжоу.