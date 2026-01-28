Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Рейс Нячанг – Иркутск совершил успешную посадку в Ханое

Ведомости

Самолет Boeing 757, выполняющий рейс Нячанг – Иркутск совершил незапланированную посадку в аэропорту вьетнамского Ханоя, сообщили в пресс-центре Azur Air.

Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. На борту находятся 238 пассажиров и семь членов экипажа. Причина незапланированной посадки не сообщалась.

Авиакомпания предупредила, что в связи с незапланированной посадкой может внести корректировки расписания рейсов, возможны задержки и переносы. Все службы Azur Air работают в усиленном режиме.

Ранее в Telegram-канале Shot сообщалось, что причиной смены курса стал отказ двигателя. Набрав высоту более 10 500 м, самолет начал снижаться и подал сигнал бедствия.

23 января борт Azur Air, выполнявший рейс Пхукет – Барнаул, подал сигнал бедствия в небе над Китаем. Он сел в Ланчжоу.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь