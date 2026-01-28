Газета
Общество

Среднемесячная зарплата врачей в системе ОМС составила 147 000 рублей

Ведомости

Среднемесячная зарплата врачей в системе ОМС составила 147 000 руб. в 2025 г., сообщил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.

По его словам, ежегодное увеличение размера субвенции поспособствовало росту зарплаты медработников в сфере ОМС. Так, в 2025 г. она выросла на 12,1%. Зарплата среднего и младшего медперсонала в среднем составила 71 230 руб. и 60 460 руб. – рост на 12,7%.

По словам Баланина, рост зарплаты врачей и среднего медперсонала достигнут во всех регионах России.

«Нет ни одного субъекта, где бы не было роста заработной платы», – заявил глава ФФОМС (цитата по ТАСС).

Росстат в докладе «Социально-экономическое положение России» за январь – ноябрь 2025 г. сообщал, что в октябре средние номинальные зарплаты россиян в годовом выражении выросли на 14,3% до 99 707 руб. При этом наблюдается замедление темпов роста по сравнению с сентябрем, когда показатель составлял 13,1%.

