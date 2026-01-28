Среднемесячная зарплата врачей в системе ОМС составила 147 000 рублей

Росстат в докладе «Социально-экономическое положение России» за январь – ноябрь 2025 г. сообщал, что в октябре средние номинальные зарплаты россиян в годовом выражении выросли на 14,3% до 99 707 руб. При этом наблюдается замедление темпов роста по сравнению с сентябрем, когда показатель составлял 13,1%.