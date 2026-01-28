СК расследует дело о взятках сотрудникам РЖД на 19 млн рублей

По версии следствия, в 2020 г. должностные лица управления вагонного хозяйства создали преступную группу для систематического получения взяток от вагоноремонтных предприятий. За деньги они завышали рейтинги компаний и скрывали факты некачественного ремонта, используя поддельные документы. Через посредников, работавших с предприятиями из более чем 40 регионов, взятки перечисляли на счета родственников или использовали для погашения кредитов.