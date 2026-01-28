СК расследует дело о взятках сотрудникам РЖД на 19 млн рублей
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении руководителей Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» и их соучастников из коммерческих организаций. Они подозреваются в получении взяток в составе организованной группы в особо крупном размере.
По версии следствия, в 2020 г. должностные лица управления вагонного хозяйства создали преступную группу для систематического получения взяток от вагоноремонтных предприятий. За деньги они завышали рейтинги компаний и скрывали факты некачественного ремонта, используя поддельные документы. Через посредников, работавших с предприятиями из более чем 40 регионов, взятки перечисляли на счета родственников или использовали для погашения кредитов.
Установленный ущерб превышает 19 млн руб., к деятельности группы причастны не менее 52 человек. Преступная схема пресечена совместными действиями транспортной полиции и УФСБ. В рамках дела проведены обыски в ряде городов, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в восьми федеральных округах. Несколько участников группы задержаны.
18 декабря сообщалось, что Басманный районный суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении бывшего вице-президента РЖД Михаила Акулова из-за истечения сроков давности. Он и экс-руководитель ООО «Мехпрачечная СвЖД» Андрей Воронин были арестованы в феврале 2023 г. по делу о растрате более 330 млн руб., выделенных АО «Федеральная пассажирская компания», в том числе на строительство механизированной прачечной в Екатеринбурге.