Матвиенко: сотрудники «Почты России» скоро разбегутся из-за зарплат и условий
Нельзя отпускать ситуацию в «Почте России», иначе все сотрудники в скором времени разбегутся. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании верхней палаты.
После доклада первого зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Ивана Абрамова о проблемах в работе «Почты России» Матвиенко задалась вопросом, «сколько можно жевать эту тему».
«Ну, так нельзя, ну, невозможно. <...> Иначе скоро все там разбегутся. Зарплаты – маленькие, условия – [плохие], ну и так далее», – сказала она (цитата по ТАСС).
Председатель Совфеда обратила внимание, что особенно беспокоят сельские отделения почты, отделения в малых городах и малых районах. Она отметила, что попросила подключиться к теме вице-спикера СФ и секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева.
27 января генеральный директор «Почты России» Михаил Волков заявил, что правительство РФ прорабатывает вопрос индексации тарифов компании.
В июле 2025 г. министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на заседании комитета по контролю Госдумы говорил, что Минцифры сочло «крайне низкими» тарифы, установленные на услуги «Почты России».