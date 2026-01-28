В Москве прошла церемония прощания с продюсером Александром Олейниковым
В траурном зале Троекуровского кладбища в Москве состоялась церемония прощания с продюсером, режиссером и телеведущим Александром Олейниковым, передает ТАСС.
Провести Олейникова в последний путь пришли его коллеги и деятели культуры. Среди присутствовавших были генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, режиссеры Ренат Давлетьяров и Федор Бондарчук, продюсер Антон Калинкин, народные артисты России Дмитрий Маликов и Лариса Долина.
24 января Олейников умер в возрасте 60 лет. Предположительно, причиной внезапной смерти мог стать тромб.