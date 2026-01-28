Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Москве прошла церемония прощания с продюсером Александром Олейниковым

Ведомости

В траурном зале Троекуровского кладбища в Москве состоялась церемония прощания с продюсером, режиссером и телеведущим Александром Олейниковым, передает ТАСС.

Провести Олейникова в последний путь пришли его коллеги и деятели культуры. Среди присутствовавших были генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, режиссеры Ренат Давлетьяров и Федор Бондарчук, продюсер Антон Калинкин, народные артисты России Дмитрий Маликов и Лариса Долина.

24 января Олейников умер в возрасте 60 лет. Предположительно, причиной внезапной смерти мог стать тромб.

Читайте также:Умер телеведущий Александр Олейников
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь