В Москве прошла церемония прощания с продюсером Александром Олейниковым

Провести Олейникова в последний путь пришли его коллеги и деятели культуры. Среди присутствовавших были генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, режиссеры Ренат Давлетьяров и Федор Бондарчук, продюсер Антон Калинкин, народные артисты России Дмитрий Маликов и Лариса Долина.