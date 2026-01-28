ВЦИОМ назвал зумеров самым оптимистичным поколением

ВЦИОМ назвал зумеров самым оптимистичным поколениемНо оптимизм россиян угасает по мере взросления
Молодые люди из поколения зумеров показали самый высокий уровень оптимизма. Это следует из исследования ВЦИОМа. Телефонный опрос был проведен 15 января среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
ВЦИОМ сегментировал россиян по характеру переживаемых эмоций на «жизнерадостных» (34%), «сдержанных» (25%), «тревожных» (23%) и «возбужденных» (18%). «Возбужденные» чаще выводят свои эмоции «наружу», рассказывая о своих ощущениях в живом общении, социальных сетях, при оценках текущей повестки и др.
Доля «жизнерадостных» в группе зумеров достигает рекордных 46%, а «тревожных» – только 13%. Это объясняется отсутствием накопленного груза социальных обязательств, указывают во ВЦИОМе: «По мере взросления (и, соответственно, столкновения с жизненными реалиями) оптимизм россиян угасает, уступая место тревожности».
«Последняя достигает максимума уже в группе младших миллениалов, которые, в отличие от зумеров, уже столкнулись с необходимостью принятия долгосрочных решений – создания семьи, рождения детей, приобретения жилья», – говорится в исследовании.
19 января ВЦИОМ опубликовал исследование «Маменькины сынки XXI в.», где опросил россиян о самостоятельности во взрослой жизни. Согласно исследованию, россияне начинают жить самостоятельно примерно в 21 год. Аналитики отмечают, что это устойчивая норма, которая практически не меняется от поколения к поколению и одинакова для мужчин и женщин.
В европейских странах молодежь становится самостоятельной позже – в среднем в 26,2 года. В российском обществе сохраняется жесткая норма независимости от мнения родителей, особенно для мужчин, – следование советам матери во взрослом возрасте воспринимается как признак несамостоятельности.