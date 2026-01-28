ВЦИОМ назвал зумеров самым оптимистичным поколением

19 января ВЦИОМ опубликовал исследование «Маменькины сынки XXI в.», где опросил россиян о самостоятельности во взрослой жизни. Согласно исследованию, россияне начинают жить самостоятельно примерно в 21 год. Аналитики отмечают, что это устойчивая норма, которая практически не меняется от поколения к поколению и одинакова для мужчин и женщин.