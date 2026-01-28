Поток солнечного ветра из корональной дыры дошел до Земли

«К Земле пришел поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры. Резких ударов не было (скорость растет довольно плавно), поэтому геомагнитные индексы пока держатся в зеленой зоне», – отметили представители лаборатории. Они также пояснили, что индексы могут перейти в желтую зону в ближайшее время.