Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Поток солнечного ветра из корональной дыры дошел до Земли

Ведомости

Поток быстрого солнечного ветра от корональной дыры пришел к Земле, из-за чего могут начаться слабые магнитные бури, сообщила в Telegram-канале Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«К Земле пришел поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры. Резких ударов не было (скорость растет довольно плавно), поэтому геомагнитные индексы пока держатся в зеленой зоне», – отметили представители лаборатории. Они также пояснили, что индексы могут перейти в желтую зону в ближайшее время.

В публикации говорится, что параметры плазмы сейчас выглядят «благоприятными для разгорания» полярных сияний. При этом вероятность их появления в средних широтах почти отсутствует.

20 января на Земле зафиксировали мощнейшую планетарную магнитную бурю. Ее уровень определили как G4.33. Ученые ИКИ РАН тогда не исключили ее перерастания в высший уровень G5, который наблюдался только один раз за последние 20 лет.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь