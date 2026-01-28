Поток солнечного ветра из корональной дыры дошел до Земли
Поток быстрого солнечного ветра от корональной дыры пришел к Земле, из-за чего могут начаться слабые магнитные бури, сообщила в Telegram-канале Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«К Земле пришел поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры. Резких ударов не было (скорость растет довольно плавно), поэтому геомагнитные индексы пока держатся в зеленой зоне», – отметили представители лаборатории. Они также пояснили, что индексы могут перейти в желтую зону в ближайшее время.
В публикации говорится, что параметры плазмы сейчас выглядят «благоприятными для разгорания» полярных сияний. При этом вероятность их появления в средних широтах почти отсутствует.
20 января на Земле зафиксировали мощнейшую планетарную магнитную бурю. Ее уровень определили как G4.33. Ученые ИКИ РАН тогда не исключили ее перерастания в высший уровень G5, который наблюдался только один раз за последние 20 лет.