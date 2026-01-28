Газета
Главная / Общество /

В Москве в выходные ожидается похолодание до -18 градусов

Ведомости

В Москве в предстоящие выходные дни установится холодная и ветреная погода с понижением температуры до значений значительно ниже климатической нормы. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.

По ее словам, в ночь на 31 января температура в Москве опустится до -16–18 градусов, а по области – до -20. Днем ожидается -14–16 в городе и -13–18 в Подмосковье. Погода будет облачной с прояснениями, осадки, если и будут, то незначительные и локальные. Усилится северо-восточный ветер.

Холодная погода сохранится 1 февраля. Ночные температуры составят -17–22 градуса, дневные – -13–18. Таким образом, температура в выходные будет на 9–10 градусов ниже средних многолетних значений для этого времени года.

«Нужно готовиться к холодной ветреной погоде в предстоящие выходные дни. Первая пятидневка февраля в столичном регионе также обещает быть холодной», – подчеркнула Позднякова.

26 января в столичном комплексе городского хозяйства сообщали, что более половины месячной нормы снега выпадет в Москве с ночи 27 января до полудня 29 января. Прирост снежного покрова за этот период может превысить 50% от среднемесячной нормы. Осадки сохранятся до конца недели, что создаст риск образования снежных заносов и гололедицы.

