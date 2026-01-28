В Москве в выходные ожидается похолодание до -18 градусов

По ее словам, в ночь на 31 января температура в Москве опустится до -16–18 градусов, а по области – до -20. Днем ожидается -14–16 в городе и -13–18 в Подмосковье. Погода будет облачной с прояснениями, осадки, если и будут, то незначительные и локальные. Усилится северо-восточный ветер.