Скрипачку Соршневу внесли в список террористов и экстремистов

1 декабря 2025 г. суд назначил скрипачке три года условно по уголовному делу о финансировании экстремистской организации, сообщало владимирское издание «Чеснок». Следствие установило, что Соршнева с 2021 по 2022 г. переводила средства ФБК (считается в России иноагентом , организация признана экстремистской и запрещена в РФ ). До этого музыкантку оштрафовали на 30 000 руб. за дискредитацию российской армии в соцсетях.