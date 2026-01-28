Скрипачку Соршневу внесли в список террористов и экстремистов
Музыкант Ася Соршнева внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В списке указаны ее данные: Соршнева Ася Викторовна, 17.06.1983 г. р., место рождения – Коломна в Московской области.
1 декабря 2025 г. суд назначил скрипачке три года условно по уголовному делу о финансировании экстремистской организации, сообщало владимирское издание «Чеснок». Следствие установило, что Соршнева с 2021 по 2022 г. переводила средства ФБК
Соршнева лауреат всероссийских и международных конкурсов, создатель и худрук фестиваля LegeArtis Lech в Австрии.
26 января стало известно, что в перечень террористов и экстремистов внесен основатель сервиса доставки продуктов iGooods Григорий Кунис.