Банковские переводы могут блокироваться из-за комментариев
Большинство банковских приложений позволяют добавить краткий комментарий при переводе с карты на карту. Однако некоторые формулировки могут стать причиной блокировки операции. Об этом юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал агентству «Прайм».
По его словам, все банки в стране обязаны следовать закону о противодействии легализации доходов. Банковские системы автоматически анализируют поле «сообщение получателю». Согласно данным Ассоциации российских банков, около 22% переводов между физическими лицами проходят дополнительные проверки, а доля операций, заблокированных из-за комментариев, в 2024 г. выросла на 15%.
Помимо очевидных запретов, связанных с нелегальной деятельностью, блокировка часто возникает из-за комментариев, указывающих на использование личной карты для коммерческих расчетов. Например, слова «оплата услуг», «за товар», «заказ», «аренда» или любые другие, позволяющие трактовать перевод как предпринимательский, могут привести к приостановке операции.
Хаминский рекомендует по возможности не заполнять поле «сообщение получателю» при переводе, а необходимую информацию передавать через SMS или мессенджеры. Это позволяет избежать риска случайной блокировки из-за автоматического анализа систем банка.
27 января адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин сообщал «РИА Новости», что банки могут блокировать переводы, если поведение клиента отклоняется от его типичных финансовых операций. Критериями для подозрений могут стать нехарактерная сумма перевода, время его совершения, используемое устройство или даже получатель средств.