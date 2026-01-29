Банковские переводы могут блокироваться из-за комментариев

27 января адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин сообщал «РИА Новости», что банки могут блокировать переводы, если поведение клиента отклоняется от его типичных финансовых операций. Критериями для подозрений могут стать нехарактерная сумма перевода, время его совершения, используемое устройство или даже получатель средств.