Россияне старше 80 лет будут получать повышенную надбавку к страховой пенсии
С 1 февраля 2026 г. россияне, достигшие 80 лет, начнут получать проиндексированную выплату к страховой пенсии. Об этом доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Мария Акатнова сообщила ТАСС.
С 1 января фиксированная выплата к страховой пенсии по старости была повышена на 7,6% и составила 9584,69 руб. Для граждан старше 80 лет эта выплата увеличивается до 19 169,38 руб.
Кроме того, с наступлением 80-летнего возраста пенсионерам положена надбавка за уход, размер которой с 1 января увеличен до 1413,86 руб.
22 января сообщалось, что доходы от размещения пенсионных накоплений клиентов Соцфонда России под управлением ВЭБ.РФ по итогам 2025 г. превысили 432 млрд руб. Доходность расширенного портфеля составила 18,06%, портфеля государственных ценных бумаг – 16,6% в условиях инфляции в 5,59% за год. Управляющий директор блока управления пенсионными накоплениями ВЭБ.РФ Александр Попов отмечал, что ключевой задачей ВЭБ.РФ как государственной управляющей компании является безусловная сохранность накоплений более 36,5 млн будущих пенсионеров, и эта задача выполнена.