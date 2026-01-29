Россияне старше 80 лет будут получать повышенную надбавку к страховой пенсии

22 января сообщалось, что доходы от размещения пенсионных накоплений клиентов Соцфонда России под управлением ВЭБ.РФ по итогам 2025 г. превысили 432 млрд руб. Доходность расширенного портфеля составила 18,06%, портфеля государственных ценных бумаг – 16,6% в условиях инфляции в 5,59% за год. Управляющий директор блока управления пенсионными накоплениями ВЭБ.РФ Александр Попов отмечал, что ключевой задачей ВЭБ.РФ как государственной управляющей компании является безусловная сохранность накоплений более 36,5 млн будущих пенсионеров, и эта задача выполнена.