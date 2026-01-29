Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Володин: за год число детей мигрантов в РФ снизилось на четверть

Ведомости

В России количество детей мигрантов в начале 2026 г. стало на 25% меньше, чем в аналогичный период 2025 г., сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на данные МВД.

«Это результат системной работы по совершенствованию миграционной политики и законодательства», – написал он.

Володин напомнил, что в силу вступил федеральный закон, который обязывает МВД и органы управления образованием оперативно обмениваться информацией о детях мигрантов. Эта норма позволяет усилить контроль за иностранными гражданами, повысить прозрачность учета, а также поспособствует установлению их фактического места пребывания. Профильные министерства также утвердили порядок, регламентирующий передачу информации между ведомствами о постановке на миграционный учет, о подаче заявления и зачисления в школу или колледж, о результатах тестирования на знание русского языка.

Новые меры дают возможность принимать решения о нежелательности проживания в России их родителей, если они допускают нарушение обязанности по обеспечению законности пребывания ребенка в стране и получения им образования.

11 сентября 2025 г. председатель Госдумы сообщил, что новый федеральный закон, регулирующий зачисление детей мигрантов в российские школы, уже показывает результат. Данные Рособрнадзора свидетельствуют: за первые пять месяцев было подано 23 616 заявлений, из которых школы приняли только 2964 ребенка – это 12,6% от общего числа.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте