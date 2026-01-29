Володин: за год число детей мигрантов в РФ снизилось на четверть
В России количество детей мигрантов в начале 2026 г. стало на 25% меньше, чем в аналогичный период 2025 г., сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на данные МВД.
«Это результат системной работы по совершенствованию миграционной политики и законодательства», – написал он.
Володин напомнил, что в силу вступил федеральный закон, который обязывает МВД и органы управления образованием оперативно обмениваться информацией о детях мигрантов. Эта норма позволяет усилить контроль за иностранными гражданами, повысить прозрачность учета, а также поспособствует установлению их фактического места пребывания. Профильные министерства также утвердили порядок, регламентирующий передачу информации между ведомствами о постановке на миграционный учет, о подаче заявления и зачисления в школу или колледж, о результатах тестирования на знание русского языка.
Новые меры дают возможность принимать решения о нежелательности проживания в России их родителей, если они допускают нарушение обязанности по обеспечению законности пребывания ребенка в стране и получения им образования.
11 сентября 2025 г. председатель Госдумы сообщил, что новый федеральный закон, регулирующий зачисление детей мигрантов в российские школы, уже показывает результат. Данные Рособрнадзора свидетельствуют: за первые пять месяцев было подано 23 616 заявлений, из которых школы приняли только 2964 ребенка – это 12,6% от общего числа.