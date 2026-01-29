Володин: за год число детей мигрантов в РФ снизилось на четверть

Володин напомнил, что в силу вступил федеральный закон, который обязывает МВД и органы управления образованием оперативно обмениваться информацией о детях мигрантов. Эта норма позволяет усилить контроль за иностранными гражданами, повысить прозрачность учета, а также поспособствует установлению их фактического места пребывания. Профильные министерства также утвердили порядок, регламентирующий передачу информации между ведомствами о постановке на миграционный учет, о подаче заявления и зачисления в школу или колледж, о результатах тестирования на знание русского языка.