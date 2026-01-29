Высота сугробов в Москве достигла 60 см

По словам метеоролога, рекордные снегопады в столице привели к тому, что на станции ВДНХ высота снежного покрова составила 58 см. На Балчуге, по его словам, показатель достиг 60 см, в Тушине – 62 см. Среди подмосковных населенных пунктов самые большие сугробы были обнаружены в Черустях и Серпухове – 64 см, Коломне – 63 см, Волоколамске – 60 см.