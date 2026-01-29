Высота сугробов в Москве достигла 60 см
Сугробы высотой в 60 см – в два раза больше климатической нормы – образовались на территории Москвы, сообщил в Telegram-канале синоптик Евгений Тишковец.
По словам метеоролога, рекордные снегопады в столице привели к тому, что на станции ВДНХ высота снежного покрова составила 58 см. На Балчуге, по его словам, показатель достиг 60 см, в Тушине – 62 см. Среди подмосковных населенных пунктов самые большие сугробы были обнаружены в Черустях и Серпухове – 64 см, Коломне – 63 см, Волоколамске – 60 см.
Тишковец уточнил, что рекордной для 29 января считается высота сугробов в 61 см, этот показатель держится с 1994 г. Синоптик добавил, что 29 января 2026 г. в Москве «ожидается еще 3-5 мм осадков», поэтому сохраняется шанс на повтор указанного достижения.
28 января Москва столкнулась с пробками в 10 баллов на фоне снегопада. Внутри Садового кольца авто стояли на Тверской улице, Садовой-Спасской, Москворецкой набережной, на Большой Полянке в сторону Болотной. Скопление машин наблюдалось на Новорижском шоссе на выезде из Москвы.