В Госдуме опровергли информацию о переходе вузов на новую модель с 1 сентября
Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева («Новые люди») опровергла информацию о якобы переходе системы высшего образования на новую модель с 1 сентября, передает ТАСС.
По ее словам, в 2026 г. не собираются отменять бакалавриат и магистратуру. Речь идет о планомерном расширении пилотной программы, которая будет реализовываться в ограниченном числе университетов. Горячева рассказала, что такой формат был выбран, чтобы изменения не стали неожиданностью для системы.
Ранее депутат заявила, что бакалавриат и магистратуру в России отменят с 1 сентября 2026 г. На замену им придут базовое и специализированное высшее образование. Срок получения базового высшего образования составит от четырех до шести лет – в зависимости от специальности. Специализированное высшее образование молодые люди будут получать в течение одного – трех лет.
Студенты, уже обучающиеся по действующим программам, смогут завершить образование по ним. Реформа коснется только абитуриентов, поступающих с 2026–2027 учебного года.