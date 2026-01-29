В Госдуме опровергли информацию о переходе вузов на новую модель с 1 сентября

Ранее депутат заявила, что бакалавриат и магистратуру в России отменят с 1 сентября 2026 г. На замену им придут базовое и специализированное высшее образование. Срок получения базового высшего образования составит от четырех до шести лет – в зависимости от специальности. Специализированное высшее образование молодые люди будут получать в течение одного – трех лет.