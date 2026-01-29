Оранжевый уровень опасности объявили в Москве почти на пять суток из-за мороза

29 января синоптик Евгений Тишковец сообщил, что в Москве образовались сугробы высотой в 60 см – в два раза больше климатической нормы. По его словам, рекордные снегопады в столице привели к тому, что на станции ВДНХ высота снежного покрова составила 58 см. На Балчуге, по его словам, показатель достиг 60 см, в Тушине – 62 см.