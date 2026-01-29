Оранжевый уровень опасности объявили в Москве почти на пять суток из-за мороза
В Москве и Подмосковье начал действовать оранжевый уровень погодной опасности. Он продлится почти пять суток из-за аномальных морозов, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.
Собеседник агентства отметил, что в регионе ожидается аномальный холод. В среднем температура воздуха будет на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Он напомнил, что в норме в это время температура на уровне 6-8 градусов ниже нуля.
По словам представителя Гидрометцентра, причиной аномальных температур станет действие морозного антициклона. Оранжевый уровень опасности будет действовать с 0:00 30 января и продлится до 23:00 3 февраля. Он предполагает вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
29 января синоптик Евгений Тишковец сообщил, что в Москве образовались сугробы высотой в 60 см – в два раза больше климатической нормы. По его словам, рекордные снегопады в столице привели к тому, что на станции ВДНХ высота снежного покрова составила 58 см. На Балчуге, по его словам, показатель достиг 60 см, в Тушине – 62 см.