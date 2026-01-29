Газета
Главная / Общество /

Материнский капитал вырастет почти до 730 000 рублей за первого ребенка

Ведомости

Сумма материнского капитала на первого ребенка вырастет до 730 000 руб. с 1 февраля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания правительства. До 930 000 руб. маткапитал повысится на второго и последующих детей.

Мишустин рассказал, что «такое повышение коснется как новых сертификатов, так и остатков неиспользованных средств, которые были выданы ранее». 

Мишустин отметил, что более 40 пособий и соцвыплат будут проиндексированы в РФ с начала февраля. «Они будут проиндексированы по уровню потребительской инфляции прошлого года», – отметил премьер.

На данный момент сумма маткапитала на первого ребенка составляет 690 266 руб., на второго и последующих – 912 162 руб.

Мишустин также отметил, что единовременное пособие по рождению ребенка также увеличат до 28 500 руб. Сейчас размер пособия составляет 26 941 руб.

16 января министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков также рассказал о повышении суммы маткапитала. В октябре 2025 г. Котяков заявил, что система маткапитала будет обновлена для усиления ее влияния на рождаемость, особенно при появлении вторых и последующих детей.

