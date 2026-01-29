Материнский капитал вырастет почти до 730 000 рублей за первого ребенка

16 января министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков также рассказал о повышении суммы маткапитала. В октябре 2025 г. Котяков заявил, что система маткапитала будет обновлена для усиления ее влияния на рождаемость, особенно при появлении вторых и последующих детей.