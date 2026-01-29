Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Петербурге задержали главу представительства Минобороны по делу о коррупции

Ведомости

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и военные следователи Следственного комитета (СК) РФ задержали начальника 178-го военного представительства Минобороны Владимира Никитина. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщила служба. 

Согласно информации ФСБ, Никитин был причастен к коррупционной схеме, связанной с получением крупной суммы от представителя коммерческой организации. За взятку он должен был содействовать беспрепятственному подписанию документов, касающихся приема электронной компонентной базы, которая использовалась в рамках государственного оборонного заказа.

На данный момент Никитин находится под стражей, расследование продолжается.

31 января суд арестовал начальника 5481 военного представительства Минобороны России Сергея Болгарева по делу о коррупции на госконтрактах, субподрядчиком по которым являлся ОАО «Пятигорский завод «Импульс». В 2017–2023 гг. Минобороны заключило более 10 госконтрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму свыше 500 млн руб. Исполнители должны были поставить продукцию военного назначения, в том числе для обеспечения участвующих в боевых действиях подразделений.

В качестве субподрядчика был привлечен «Импульс». По версии СК, Болгарев, ответственный за проверку качества продукции, с 2017 по 2023 г. получил от директора завода Сергея Кузьменко 14 млн руб. за формальную приемку и общее покровительство предприятию.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь