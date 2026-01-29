В Петербурге задержали главу представительства Минобороны по делу о коррупции
В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и военные следователи Следственного комитета (СК) РФ задержали начальника 178-го военного представительства Минобороны Владимира Никитина. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщила служба.
Согласно информации ФСБ, Никитин был причастен к коррупционной схеме, связанной с получением крупной суммы от представителя коммерческой организации. За взятку он должен был содействовать беспрепятственному подписанию документов, касающихся приема электронной компонентной базы, которая использовалась в рамках государственного оборонного заказа.
На данный момент Никитин находится под стражей, расследование продолжается.
31 января суд арестовал начальника 5481 военного представительства Минобороны России Сергея Болгарева по делу о коррупции на госконтрактах, субподрядчиком по которым являлся ОАО «Пятигорский завод «Импульс». В 2017–2023 гг. Минобороны заключило более 10 госконтрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму свыше 500 млн руб. Исполнители должны были поставить продукцию военного назначения, в том числе для обеспечения участвующих в боевых действиях подразделений.
В качестве субподрядчика был привлечен «Импульс». По версии СК, Болгарев, ответственный за проверку качества продукции, с 2017 по 2023 г. получил от директора завода Сергея Кузьменко 14 млн руб. за формальную приемку и общее покровительство предприятию.