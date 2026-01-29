В Петербурге задержали главу представительства Минобороны по делу о коррупции

31 января суд арестовал начальника 5481 военного представительства Минобороны России Сергея Болгарева по делу о коррупции на госконтрактах, субподрядчиком по которым являлся ОАО «Пятигорский завод «Импульс». В 2017–2023 гг. Минобороны заключило более 10 госконтрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму свыше 500 млн руб. Исполнители должны были поставить продукцию военного назначения, в том числе для обеспечения участвующих в боевых действиях подразделений.