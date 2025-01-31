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Начальник представительства Минобороны арестован за взятку в 14 млн рублей

Ведомости

Суд арестовал начальника 5481 военного представительства Минобороны России Сергея Болгарева по делу о коррупции на госконтрактах, субподрядчиком по которым являлся ОАО «Пятигорский завод «Импульс». Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.

В 2017–2023 гг. Минобороны заключило более 10 госконтрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму свыше 500 млн руб. Исполнители должны были поставить продукцию военного назначения, в том числе для обеспечения участвующих в боевых действиях подразделений.

В качестве субподрядчика был привлечен «Импульс». По версии СК, Болгарев, ответственный за проверку качества продукции, с 2017 по 2023 г. получил от директора завода Сергея Кузьменко 14 млн руб. за формальную приемку и общее покровительство предприятию.

Начальнику военного представительства был предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

В январе Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд признал экс-начальника военного представительства Минобороны РФ Валентина Корбута виновным в получении взяток в особо крупном размере и конфисковал у него в пользу государства более 24 млн руб. По долгу службы Корбут должен был контролировать исполнение государственных оборонных заказов. Следствие и суд установили, что он через подконтрольные фирмы получал взятки от подрядчиков. Преступления совершались с февраля 2018 г. по ноябрь 2023 г. Экс-начальник признал вину. Суд приговорил его к шести годам в колонии строгого режима с лишением воинского звания «подполковник».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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