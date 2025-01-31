Начальник представительства Минобороны арестован за взятку в 14 млн рублей

В январе Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд признал экс-начальника военного представительства Минобороны РФ Валентина Корбута виновным в получении взяток в особо крупном размере и конфисковал у него в пользу государства более 24 млн руб. По долгу службы Корбут должен был контролировать исполнение государственных оборонных заказов. Следствие и суд установили, что он через подконтрольные фирмы получал взятки от подрядчиков. Преступления совершались с февраля 2018 г. по ноябрь 2023 г. Экс-начальник признал вину. Суд приговорил его к шести годам в колонии строгого режима с лишением воинского звания «подполковник».