Начальник представительства Минобороны арестован за взятку в 14 млн рублей
Суд арестовал начальника 5481 военного представительства Минобороны России Сергея Болгарева по делу о коррупции на госконтрактах, субподрядчиком по которым являлся ОАО «Пятигорский завод «Импульс». Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.
В 2017–2023 гг. Минобороны заключило более 10 госконтрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму свыше 500 млн руб. Исполнители должны были поставить продукцию военного назначения, в том числе для обеспечения участвующих в боевых действиях подразделений.
В качестве субподрядчика был привлечен «Импульс». По версии СК, Болгарев, ответственный за проверку качества продукции, с 2017 по 2023 г. получил от директора завода Сергея Кузьменко 14 млн руб. за формальную приемку и общее покровительство предприятию.
Начальнику военного представительства был предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
В январе Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд признал экс-начальника военного представительства Минобороны РФ Валентина Корбута виновным в получении взяток в особо крупном размере и конфисковал у него в пользу государства более 24 млн руб. По долгу службы Корбут должен был контролировать исполнение государственных оборонных заказов. Следствие и суд установили, что он через подконтрольные фирмы получал взятки от подрядчиков. Преступления совершались с февраля 2018 г. по ноябрь 2023 г. Экс-начальник признал вину. Суд приговорил его к шести годам в колонии строгого режима с лишением воинского звания «подполковник».