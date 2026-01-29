Прокуратура утвердила обвинение Антону Долину по статье об иноагентах

Прокуратура утвердила обвинение Антону Долину по статье об иноагентахКинокритику может грозить до двух лет лишения свободы
Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение против кинокритика Антона Долина
Долина обвиняют по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иноагентах). Максимальное наказание по этой части – до двух лет лишения свободы.
По версии прокуратуры, Долина дважды привлекли к административной ответственности по статье об иноагентах в течение года. Обвинительное заключение утвердила Савеловская межрайонная прокуратура, уголовное дело направлено в суд.
В отношении Долина возбудили уголовное дело в сентябре 2025 г. С того момента кинокритик объявлен в розыск.
Минюст внес Долина в свой реестр иноагентов в октябре 2022 г. В августе 2025 г. стало известно, что кинокритик получил гражданство Молдавии. Указ о присвоении подписала президент республики Майя Санду.