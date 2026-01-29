Газета
Главная / Общество /

Прокуратура утвердила обвинение Антону Долину по статье об иноагентах

Кинокритику может грозить до двух лет лишения свободы
Ведомости

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение против кинокритика Антона Долина (считается в России иноагентом) – его подозревают в уклонении от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Долина обвиняют по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иноагентах). Максимальное наказание по этой части – до двух лет лишения свободы.

По версии прокуратуры, Долина дважды привлекли к административной ответственности по статье об иноагентах в течение года. Обвинительное заключение утвердила Савеловская межрайонная прокуратура, уголовное дело направлено в суд. 

В отношении Долина возбудили уголовное дело в сентябре 2025 г. С того момента кинокритик объявлен в розыск.

Минюст внес Долина в свой реестр иноагентов в октябре 2022 г. В августе 2025 г. стало известно, что кинокритик получил гражданство Молдавии. Указ о присвоении подписала президент республики Майя Санду.

