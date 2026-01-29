Сотрудников Минобороны обвинили в злоупотреблении полномочиями на 300 млн рублей
Московский гарнизонный военный суд начал рассматривать дело в отношении сотрудников Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны РФ полковника Юрия Захаренко и подполковника Михаила Баранова. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями на сумму 300 млн руб. при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
Захаренко и Баранова обвиняют по п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа). Последний также обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а Захаренко – по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансировании экстремистской деятельности).
По данным следствия, в 2021 г. Захаренко и Баранов разработали техническое задание на поставку 760 комплексов средств охраны «Страж» по гособоронзаказу. Стоимость контракта составила почти 300 млн руб. Обвинение утверждает, что из-за отсутствия требования о наличии GSM-модуля в техзадании Минобороны получило не соответствующие условиям контракта комплексы.
Одно из коммерческих предприятий, участвовавшее в конкурсе на поставку комплексов «Страж», но проигравшее тендер, неоднократно обращалось в Минобороны, надзорные органы и суд с жалобами на закупку и качество комплексов, требуя расторжения контракта с другим поставщиком.
Баранов также обвиняется в получении взятки в размере около 1 млн руб. от представителя компании, связанной с подрядчиком Минобороны, за содействие в подписании актов приемки.
В Санкт-Петербурге 29 января сотрудники ФСБ и военные следователи Следственного комитета (СК) РФ задержали начальника 178-го военного представительства Минобороны Владимира Никитина. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
Согласно информации ФСБ, Никитин был причастен к коррупционной схеме, связанной с получением крупной суммы от представителя коммерческой организации. За взятку он должен был содействовать беспрепятственному подписанию документов, касающихся приема электронной компонентной базы, которая использовалась в рамках государственного оборонного заказа.