Сотрудников Минобороны обвинили в злоупотреблении полномочиями на 300 млн рублей

Московский гарнизонный военный суд начал рассматривать дело в отношении сотрудников Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны РФ полковника Юрия Захаренко и подполковника Михаила Баранова. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями на сумму 300 млн руб. при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.