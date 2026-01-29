Газета
Главная / Общество /

«Роскосмос» показал снежный циклон над Москвой с высоты полета спутников

Ведомости

Госкорпорация «Роскосмос» показала кадры из космоса, на которых видно распространение циклона над Москвой. Из-за него в столице третий день продолжается снегопад, а среднесуточная температура остается на 7–12 градусов ниже климатической нормы.

«В столице действует оранжевый уровень погодной опасности», – напомнили в «Роскосмосе».

29 января в Метеорологической обсерватории МГУ им. Ломоносова сообщили, что январь стал самым снежным в Москве за 203 года. На площадке обсерватории выпало почти 92 мм осадков. Причиной обильных снегопадов стали глубокие и обширные циклоны с обостренными атмосферными фронтами.

Специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что высота снежного покрова в Москве составляет 60–62 см, что примерно вдвое выше нормы. В Подмосковье рекордные сугробы зафиксированы в Черустях и Серпухове – до 64 см.

