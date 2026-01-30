Больше всего кредитов в 2025 году брали жители Чукотки и Сахалина

По данным Frank RG, в декабре 2025 г. средний размер выданного ипотечного кредита в России вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и достиг 4,8 млн руб. К ноябрю показатель увеличился на 4%. Средний чек на вторичном рынке страны в декабре возрос на 33% в годовом выражении и на 6% в месячном до 3,6 млн руб. Средний размер выданных ипотечных кредитов на новостройки снизился на 3% относительно 2024 г. и составил 5,9 млн руб.