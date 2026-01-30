Больше всего кредитов в 2025 году брали жители Чукотки и Сахалина
В 2025 г. самая высокая кредитная активность в России была зафиксирована на Чукотке, где на каждые 100 жителей региона пришелся 41 оформленный кредит. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
Второе место заняла Сахалинская область с показателем 39 кредитов на 100 жителей, за ней следуют Ненецкий автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ – по 38 кредитов на 100 жителей.
В декабре 2025 г., который стал пиковым месяцем по кредитованию, наибольшую активность проявили жители Ненецкого автономного округа и Сахалинской области – по четыре новых кредита на каждые 100 жителей.
Наименьшие показатели кредитной активности отмечены в трех регионах Северо-Кавказского федерального округа – Дагестане, Чечне и Ингушетии, где на каждые 100 жителей пришлось менее одного кредита.
По данным Frank RG, в декабре 2025 г. средний размер выданного ипотечного кредита в России вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и достиг 4,8 млн руб. К ноябрю показатель увеличился на 4%. Средний чек на вторичном рынке страны в декабре возрос на 33% в годовом выражении и на 6% в месячном до 3,6 млн руб. Средний размер выданных ипотечных кредитов на новостройки снизился на 3% относительно 2024 г. и составил 5,9 млн руб.