Участницу схемы с похищением подростка в Красноярске обвинили в мошенничестве

Следствие считает, что обвиняемая в январе 2026 г. договорилась с мошенниками об участии в преступной схеме. Она должна была забрать деньги в городе Красноярске и отдать их курьеру. 22 января она пришла к подростку домой, они вместе взломали четыре сейфа и взяли оттуда свыше 2,5 млн руб. Затем девушка отдала все средства курьеру, оставив себе примерно 31 000 руб. Они вместе с подростком пошли в арендованную неизвестными лицами квартиру для получения указаний.