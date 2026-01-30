Участницу схемы с похищением подростка в Красноярске обвинили в мошенничестве
Следователи предъявили обвинение в мошенничестве 18-летней жительнице Сургута в ходе расследования дела о похищении подростка в Красноярске, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
Она проходит по делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Девушке грозит до шести лет лишения свободы.
Следствие считает, что обвиняемая в январе 2026 г. договорилась с мошенниками об участии в преступной схеме. Она должна была забрать деньги в городе Красноярске и отдать их курьеру. 22 января она пришла к подростку домой, они вместе взломали четыре сейфа и взяли оттуда свыше 2,5 млн руб. Затем девушка отдала все средства курьеру, оставив себе примерно 31 000 руб. Они вместе с подростком пошли в арендованную неизвестными лицами квартиру для получения указаний.
24 января следователи признали подростка из Красноярска потерпевшим по делу о похищении. ТАСС сообщал, что он стал жертвой мошенников. Неизвестные, представившись сотрудниками полиции, сообщили о якобы произошедшем взломе его аккаунта на портале «Госуслуги» и предупредили, что его жизни может угрожать опасность. Как позднее пояснил на допросе сам юноша, злоумышленникам удалось его обмануть. Он был убежден, что действует в интересах отца и помогает ему.
22 января юноша инсценировал свое похищение и вместе c 18-летней девушкой украл из дома 3 млн руб., принадлежавших его отцу. После этого на телефон отца мальчика пришло сообщение о похищении его сына с требованием выкупа. К этому сообщению было приложено видеообращение подростка.