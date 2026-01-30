Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Россияне совершили более полумиллиона поездок на Хайнань в прошлом году

Ведомости

Российские граждане в 2025 г. поставили новый рекорд по поездкам на Хайнань в Китае, совершив 505 300 визитов, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на представителя отдела международного сотрудничества департамента культуры и туризма острова.

По его данным, показатель 2025 г. на 120,3% выше, чем в 2024 г. Представитель департамента культуры и туризма Хайнаня также отметил, что доля россиян от общего потока туристов достигла 33,7%. В публикации подчеркивается, что в 2026 г. положительная динамика должна продолжиться, власти острова в туристической сфере прогнозируют прирост еще на 30%.

Летом 2025 г. российские туристы ездили на китайские курорты в 2,5 раза чаще (151,6%), чем в тот же сезон 2024 г. Об этом сообщал сервис бронирования пакетных туров Onlinetours. По данным компании, за лето 2024 и 2025 гг. 52% российских туристов выбирали китайский регион Дадунхай на Хайнане. После вступления в силу безвизового режима (это произошло 15 сентября) исследователи спрогнозировали увеличение турпотока из РФ на материковую часть КНР еще на 40–60%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте