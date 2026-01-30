Россияне совершили более полумиллиона поездок на Хайнань в прошлом году
Российские граждане в 2025 г. поставили новый рекорд по поездкам на Хайнань в Китае, совершив 505 300 визитов, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на представителя отдела международного сотрудничества департамента культуры и туризма острова.
По его данным, показатель 2025 г. на 120,3% выше, чем в 2024 г. Представитель департамента культуры и туризма Хайнаня также отметил, что доля россиян от общего потока туристов достигла 33,7%. В публикации подчеркивается, что в 2026 г. положительная динамика должна продолжиться, власти острова в туристической сфере прогнозируют прирост еще на 30%.
Летом 2025 г. российские туристы ездили на китайские курорты в 2,5 раза чаще (151,6%), чем в тот же сезон 2024 г. Об этом сообщал сервис бронирования пакетных туров Onlinetours. По данным компании, за лето 2024 и 2025 гг. 52% российских туристов выбирали китайский регион Дадунхай на Хайнане. После вступления в силу безвизового режима (это произошло 15 сентября) исследователи спрогнозировали увеличение турпотока из РФ на материковую часть КНР еще на 40–60%.