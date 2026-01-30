Россияне совершили более полумиллиона поездок на Хайнань в прошлом году

Летом 2025 г. российские туристы ездили на китайские курорты в 2,5 раза чаще (151,6%), чем в тот же сезон 2024 г. Об этом сообщал сервис бронирования пакетных туров Onlinetours. По данным компании, за лето 2024 и 2025 гг. 52% российских туристов выбирали китайский регион Дадунхай на Хайнане. После вступления в силу безвизового режима (это произошло 15 сентября) исследователи спрогнозировали увеличение турпотока из РФ на материковую часть КНР еще на 40–60%.