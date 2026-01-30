Орешкин: численность населения планеты начнет снижаться с 2046 года

По данным Росстата, суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в России по состоянию на декабрь 2025 г. составил 1,374. По итогам 2024 г. он был 1,4. Выше 2 коэффициент рождаемости по состоянию на декабрь прошлого года был в Чечне (2,596), Ямало-Ненецком автономном округе (2,01) и Туве (2,214). Ниже всего показатели в Ленинградской (0,914), Смоленской (1,012) и Владимирской областях (1,059).