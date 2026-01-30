Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Орешкин: численность населения планеты начнет снижаться с 2046 года

Ведомости

Пик численности населения планеты будет пройден в 2046 г. или даже чуть раньше, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в ходе экспертных диалогов в национальном центре «Россия».

По его словам, человеческая цивилизация вошла в период жесткой депопуляции. Процесс сокращения суммарного коэффициента рождаемости идет уже продолжительное время, заявил Орешкин.

Он напомнил, что еще 10 лет назад Китай имел рождаемость около 17-18 млн детей в год, а в прошлом году опустился ниже отметки в 8 млн рождений.

«Тренд на снижение рождаемости наблюдается практически во всех регионах мира одновременно», – отметил замруководителя администрации президента РФ.

По данным Росстата, суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в России по состоянию на декабрь 2025 г. составил 1,374. По итогам 2024 г. он был 1,4. Выше 2 коэффициент рождаемости по состоянию на декабрь прошлого года был в Чечне (2,596), Ямало-Ненецком автономном округе (2,01) и Туве (2,214). Ниже всего показатели в Ленинградской (0,914), Смоленской (1,012) и Владимирской областях (1,059).

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте