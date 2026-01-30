Орешкин: численность населения планеты начнет снижаться с 2046 года
Пик численности населения планеты будет пройден в 2046 г. или даже чуть раньше, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в ходе экспертных диалогов в национальном центре «Россия».
По его словам, человеческая цивилизация вошла в период жесткой депопуляции. Процесс сокращения суммарного коэффициента рождаемости идет уже продолжительное время, заявил Орешкин.
Он напомнил, что еще 10 лет назад Китай имел рождаемость около 17-18 млн детей в год, а в прошлом году опустился ниже отметки в 8 млн рождений.
«Тренд на снижение рождаемости наблюдается практически во всех регионах мира одновременно», – отметил замруководителя администрации президента РФ.
По данным Росстата, суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в России по состоянию на декабрь 2025 г. составил 1,374. По итогам 2024 г. он был 1,4. Выше 2 коэффициент рождаемости по состоянию на декабрь прошлого года был в Чечне (2,596), Ямало-Ненецком автономном округе (2,01) и Туве (2,214). Ниже всего показатели в Ленинградской (0,914), Смоленской (1,012) и Владимирской областях (1,059).