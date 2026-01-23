Суммарный коэффициент рождаемости продолжил снижаться в 2025 году

Суммарный коэффициент рождаемости продолжил снижаться в 2025 годуУспешность демографической политики зависит от материального стимулирования и установок самих людей, говорят эксперты
Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в России по состоянию на декабрь 2025 г. составил 1,374. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Для сравнения: по итогам 2024 г. он был 1,4. Этот коэффициент показывает, сколько детей в среднем родила бы одна женщина при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычисляется показатель. СКР оценивает репродуктивный период, т. е. от 15 до 50 лет.
В 2025 г. СКР варьировался от 1,39 в начале года до 1,37–1,38 весной и осенью. В статистике не учитываются показатели по новым регионам – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. Для естественного воспроизводства населения требуется коэффициент 2,1 и выше. По данным Росстата, максимальное значение СКР в России (1,77) было зафиксировано 11 лет назад – в 2015 г.
Выше 2 коэффициент рождаемости по состоянию на декабрь прошлого года был в Чечне (2,596), Ямало-Ненецком автономном округе (2,01) и Туве (2,214). Ниже всего показатели в Ленинградской (0,914), Смоленской (1,012) и Владимирской областях (1,059). В 2024 г. суммарный коэффициент рождаемости выше 2 также был в Чечне (2,673) и Туве (2,292). Ниже всего показатели были в Ленинградской области (0,888), Севастополе (0,996) и Мордовии (0,998).
По данным Росстата, уменьшился и суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей. В декабре прошлого года он составил 0,362 по стране без учета новых регионов, в то время как в 2024 г. он был на уровне 0,376.
Поддержку семей с детьми необходимо актуализировать, в особенности меры по поддержке многодетных семей, считает председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Он рассказал, что указ президента о мерах социальной поддержки многодетных семей от 23 января 2024 г. сейчас реализуется без оценки нуждаемости семей лишь в 46 субъектах, хотя дух этого указа нацелен на поддержку многодетной семьи как ценности. Он не должен ориентироваться на нуждаемость, поддержка должна предоставляться всем многодетным семьям, отмечает Рыбальченко.
Суть указа состоит в том, что семья, имеющая трех и более детей, приобретает бессрочный статус многодетной. Ей гарантируются предоставление государственных пособий и выплат в связи с рождением и воспитанием детей, поддержка в сфере трудовых отношений, право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок, бесплатное обеспечение детей в возрасте до шести лет лекарствами по рецептам, бесплатный проезд и питание школьникам.
ОП предложила правительству включить часть мер, которые реализуются на региональном уровне, в нацпроект «Семья», рассказал Рыбальченко. По его словам, это в том числе должны быть меры по обеспечению школьной и спортивной одеждой, питанием учащихся, а также льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Именно эти расходы на поддержку семей в регионах наиболее существенны, говорит Рыбальченко. Такая политика позволила бы реализовать указ президента в формате единого стандарта, считает он.
17,9 трлн руб.
Помимо этого нужно распространить повышение субсидии на погашение ипотечного кредита до 1 млн руб. при рождении третьего и последующих детей на все регионы России, продолжает председатель комиссии ОП. Отдельно нужно проанализировать меры, которые реализуются в регионах с неблагоприятной демографической ситуацией, с точки зрения их востребованности у семей, а не с точки зрения того, что регионы могут себе позволить, а что нет, добавил Рыбальченко.
Ключевым инструментом для реализации мер демографической политики также должны стать социологические опросы, отметил он. «Все это во многом позволит стимулировать процесс рождения не только третьих, но и вторых и даже первых детей», – полагает Рыбальченко.
Умеренный рост рождаемости возможен до 2030 г., но только при улучшении экономических ожиданий населения, считает заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда РАНХиГС Алла Макаренцева. По ее словам, ключевую роль в эффективности материальных мер стимулирования рождаемости играют их размер, сроки и условия предоставления.
Резервы для повышения эффективности материальной поддержки еще есть, но они не безграничны, говорит Макаренцева. В целом, по ее мнению, в России уже сформированы три ключевых элемента развитой демографической политики: система отпусков по уходу за ребенком, специальные меры материальной поддержки и доступные услуги дошкольных учреждений. Эти базовые институты необходимо сохранять и укреплять, отмечает эксперт.
Успешная демографическая политика, которая приведет к росту рождаемости, должна включать как материальное стимулирование, так и меры, направленные на изменение ценностей и установок людей – чтобы дети и многодетность были фактором престижа, считает эксперт «Народный фронт. Аналитика» Константин Смирнов. По его словам, необходимо сделать все, чтобы семьи с маленькими детьми не чувствовали никаких ограничений, для чего нужно обратить внимание на сферу ЖКХ и благоустройство территорий, образование и медицинскую помощь.
В РФ проживают 2,9 млн многодетных семей, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минтруда. За два года с момента принятия указа президента численность многодетных семей выросла почти на полмиллиона – с 2,4 млн семей, уточнили там же. Указ о поддержке многодетных семей действует во всех субъектах страны и предусматривает единый подход к установлению статуса многодетной семьи, отметили в министерстве. Меры этого блока предоставляются без критериев нуждаемости уже в 47 регионах страны. В 42 регионах часть мер из этого блока предоставляются с учетом критериев нуждаемости, но критерии нуждаемости – различные, отметили в Минтруде.
Что касается дополнительной поддержки, предоставляемых в 41 субъекте Российской Федерации с неблагоприятной демографической ситуацией, то им был предложен перечень востребованных семьями мероприятий, которые регионы могли реализовать с помощью федерального софинансирования с учетом потребностей. Мониторинг этой работы проводится постоянно, рассказали в министерстве. Например, 32 региона создают в женских консультациях структуры, обеспечивающие подготовку семьи к рождению ребенка и консультирование семьи в решении жизненных ситуаций, а 34 региона ввели единовременную выплату в размере не менее 100 000 руб. для обучающихся женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности. По данным Минтруда, по итогам 2025 г. более 240 000 семей воспользовались этими и другими мерами поддержки.