Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Греция возглавила рейтинг самой вкусной кухни

Ведомости

Греческая кухня заняла первое место среди самой вкусной кухни в мире по версии организации World Population Review. Рейтинг сформирован на основе 400 000 оценок более чем 11 000 блюд со всего мира.

В топ-10 вошли кухни Италии, Мексики, Турции, Испании, Португалии, Индонезии, Франции, Японии и Китая. Последнее место занимают кухни Боливии, Лаоса и Никарагуа (97, 98 и 99 места соответственно).

Россия заняла 34-е место. Грузия оказалась на 30-м месте, Литва – на 39-м, Украина – на 43-м, Азербайджан – на 56-м. Ниже всех из постсоветских стран в рейтинге расположилась Армения – страна занимает 93-е место из 99 стран. Рядом с ней Казахстан на 92-м месте.

10 декабря прошлого года ЮНЕСКО признала итальянскую кухню нематериальным культурным наследием. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони говорила, что для итальянцев кулинария – это больше, чем еда и набор рецептов. Это культура, традиции, труд и богатство.

Газета La Stampa тогда отмечала, что ЮНЕСКО признавала отдельные кулинарные традиции и гастрономические практики, но всю кухню целиком – никогда.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её