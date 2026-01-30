Греция возглавила рейтинг самой вкусной кухни
Греческая кухня заняла первое место среди самой вкусной кухни в мире по версии организации World Population Review. Рейтинг сформирован на основе 400 000 оценок более чем 11 000 блюд со всего мира.
В топ-10 вошли кухни Италии, Мексики, Турции, Испании, Португалии, Индонезии, Франции, Японии и Китая. Последнее место занимают кухни Боливии, Лаоса и Никарагуа (97, 98 и 99 места соответственно).
Россия заняла 34-е место. Грузия оказалась на 30-м месте, Литва – на 39-м, Украина – на 43-м, Азербайджан – на 56-м. Ниже всех из постсоветских стран в рейтинге расположилась Армения – страна занимает 93-е место из 99 стран. Рядом с ней Казахстан на 92-м месте.
10 декабря прошлого года ЮНЕСКО признала итальянскую кухню нематериальным культурным наследием. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони говорила, что для итальянцев кулинария – это больше, чем еда и набор рецептов. Это культура, традиции, труд и богатство.
Газета La Stampa тогда отмечала, что ЮНЕСКО признавала отдельные кулинарные традиции и гастрономические практики, но всю кухню целиком – никогда.