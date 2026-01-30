Минюст предложил повысить порог задолженности для ареста имущества

Министерство юстиции РФ подготовило проект федерального закона о повышении порога задолженности для ареста имущества с целью создать справедливые условия для исполнительного производства, которые будут учитывать интересы как кредиторов, так и граждан при взыскании их денежных средств. Сейчас документ выставлен на обсуждение, сообщило ведомство.