Минюст предложил повысить порог задолженности для ареста имущества
Министерство юстиции РФ подготовило проект федерального закона о повышении порога задолженности для ареста имущества с целью создать справедливые условия для исполнительного производства, которые будут учитывать интересы как кредиторов, так и граждан при взыскании их денежных средств. Сейчас документ выставлен на обсуждение, сообщило ведомство.
Предполагается, что пороговая сумма, при которой арест имущества не допускается, будет увеличена до 10 000 руб. Кроме того, арест на имущество будет накладываться исключительно на сумму задолженности, необходимую для выполнения требований исполнительного документа.
Новый порядок взыскания имущества исключит случаи, когда граждане сталкиваются с избыточными ограничениями при небольших долгах, сообщило министерство. Изменения направлены на обеспечение баланса между правами взыскателя и должника.
Законопроект также предусматривает оптимизацию административных процедур, в том числе изменение порядка получения судебными приставами информации о счетах должника. Первоочередным источником данных будут налоговые органы. В случае необходимости запросы могут быть направлены в банки и другие кредитные организации.
