ВККС рассмотрит вопрос о лишении неприкосновенности экс-главы ВС Адыгеи Трахова
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России рассмотрит вопрос о прекращении отставки бывшего председателя верховного суда (ВС) Республики Адыгея Аслана Трахова. Соответствующий пункт включен в повестку заседания коллегии, назначенного на 10 февраля 2026 г., сообщается на сайте ВККС.
Основанием для возможного прекращения отставки указана норма федерального закона «О статусе судей в Российской Федерации». Она предусматривает такие основания, как несоблюдение судьей установленных профессиональных запретов и ограничений, а также нарушение кодекса судейской этики.
В случае принятия соответствующего решения Трахов может лишиться статуса судьи в отставке и связанной с ним неприкосновенности.
14 января Волжский городской суд Волгоградской области изъял в доход государства имущество, полученное при нарушении законодательства о противодействии коррупции, Трахова, его близких родственников и доверенных лиц.
16 сентября 2025 г. Волжский городской суд также обратил в доход государства имущество Трахова на сумму свыше 13 млрд руб. «Коммерсантъ» писал, что Трахов подтвердил факты нарушения антикоррупционного законодательства и признал использование подставных лиц для владения активами.