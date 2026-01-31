Газета
Главная / Общество /

Высота сугробов в Москве увеличилась на 31 см

Ведомости

За период снегопадов с 26 января снежный покров в столице вырос на 31 см. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

И если 26 января высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ составляла 30 см, то 30 января она достигла 61 см. По словам синоптиков, этот показатель превысил норму почти в два раза.

Утром 28 января высота сугробов в Москве впервые этой зимой достигла полуметра. На опорной метеостанции ВДНХ высота сугробов 28 января достигала 52 см, превышая климатическую норму для 28 января (норма – 32 см).

Сильный снегопад начался в московском регионе вечером 26 января и продолжался с разной интенсивностью до 30 января.

По данным столичного комплекса городского хозяйства, службы продолжают круглосуточные работы по ликвидации последствий снегопадов. Организованы работы по погрузке и вывозу снежных валов.

