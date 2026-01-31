Газета
Осужденная за убийство военкора Дарья Трепова дала первое интервью

Ведомости

Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов), осужденная за убийство военкора Владлена Татарского, дала интервью телеканалу «Россия 1». Короткий фрагмент беседы опубликовала в своем Telegram-канале телеведущая Ольга Скабеева.

Разговор с Треповой провел журналист Андрей Медведев. На опубликованных кадрах Трепова, одетая в темно-серую тюремную робу и платок, сидит за столом.

Журналист поинтересовался, сколько лет заключения ей еще предстоит отбыть. «24 года и девять месяцев, кажется», – ответила она.

«Считаете?» – уточнил Медведев. «А какой смысл считать? Это вечность, – сказала Трепова. – Вот когда год останется, тогда и начну».

Суд приговорил Трепову к 27 годам по делу о теракте в Петербурге

Общество

Интервью с Треповой войдет в документальный фильм «Предательство». Лента посвящена методам вербовки граждан России украинскими спецслужбами для организации диверсий и терактов, а также судьбам завербованных, которые в результате проводят десятилетия в местах лишения свободы.

Татарский погиб 2 апреля 2023 г. в результате взрыва во время творческого вечера в Петербурге. По версии следствия, Трепова передала военкору бюст, в котором находилась взрывчатка. Тогда пострадали более 40 человек.

Трепову приговорили к 27 годам колонии по делу о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК).

