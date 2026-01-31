Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Москве задержан разработчик защитных модулей «КУБ-М»

Ведомости

В Москве задержаны сотрудники Научно-исследовательского центра совершенствования защитных мероприятий ВНИИ ГОЧС. Об этом сообщает РБК. Директор центра Николай Посохов и его заместитель Игорь Сосунов обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Им грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Следователи направили в Замоскворецкий районный суд Москвы ходатайство об избрании меры пресечения. В отношении Посохова планируется ходатайствовать о домашнем аресте, а для Сосунова – о заключении под стражу.

Как пишет РБК, Посохов – cоздатель новых российских бункеров «КУБ-М». Cерийное производство модульного защитного сооружения «КУБ-М» началось в 2024 г. в Дзержинске Нижегородской области. Конструкция представляет собой мобильное укрытие, предназначенное для обеспечения безопасности людей при природных катаклизмах и техногенных авариях. Базовая комплектация включает два модуля: жилой блок, рассчитанный на размещение 54 человек, и технический отсек. Вместимость убежища может быть увеличена за счет присоединения дополнительных секций.

Сооружение отличается высокой мобильностью: его можно быстро перевезти на нужную локацию и оперативно подключить к существующим инженерным коммуникациям.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте