В Москве задержан разработчик защитных модулей «КУБ-М»
В Москве задержаны сотрудники Научно-исследовательского центра совершенствования защитных мероприятий ВНИИ ГОЧС. Об этом сообщает РБК. Директор центра Николай Посохов и его заместитель Игорь Сосунов обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Им грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
Следователи направили в Замоскворецкий районный суд Москвы ходатайство об избрании меры пресечения. В отношении Посохова планируется ходатайствовать о домашнем аресте, а для Сосунова – о заключении под стражу.
Как пишет РБК, Посохов – cоздатель новых российских бункеров «КУБ-М». Cерийное производство модульного защитного сооружения «КУБ-М» началось в 2024 г. в Дзержинске Нижегородской области. Конструкция представляет собой мобильное укрытие, предназначенное для обеспечения безопасности людей при природных катаклизмах и техногенных авариях. Базовая комплектация включает два модуля: жилой блок, рассчитанный на размещение 54 человек, и технический отсек. Вместимость убежища может быть увеличена за счет присоединения дополнительных секций.
Сооружение отличается высокой мобильностью: его можно быстро перевезти на нужную локацию и оперативно подключить к существующим инженерным коммуникациям.