В Москве задержан разработчик защитных модулей «КУБ-М»

Как пишет РБК, Посохов – cоздатель новых российских бункеров «КУБ-М». Cерийное производство модульного защитного сооружения «КУБ-М» началось в 2024 г. в Дзержинске Нижегородской области. Конструкция представляет собой мобильное укрытие, предназначенное для обеспечения безопасности людей при природных катаклизмах и техногенных авариях. Базовая комплектация включает два модуля: жилой блок, рассчитанный на размещение 54 человек, и технический отсек. Вместимость убежища может быть увеличена за счет присоединения дополнительных секций.