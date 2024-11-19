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В Дзержинске стартовало серийное производство защитных модулей «КУБ-М»

Ведомости

В Дзержинске Нижегородской области стартовало серийное производство модульного защитного сооружения «КУБ-М». Об этом сообщил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«КУБ-М» – это многофункциональное сооружение, обеспечивающее защиту людей от различных угроз, включая природные бедствия и техногенные происшествия. В стандартной комплектации укрытие состоит из двух модулей: помещения на 54 человека и технического блока. При необходимости вместимость защитного сооружения можно увеличить с помощью дополнительных модулей. Убежище легко транспортируется и подключается к инженерным системам.

В январе в Белгородской области провели испытания железобетонных конструкций, которые планировалось использовать в качестве укрытий в случае ракетной опасности. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказывал, что модульные железобетонные конструкции с двойным армированием также использует Министерство обороны для защиты личного состава. В ходе испытаний саперы подорвали несколько взрывоопасных предметов рядом с модулем и сооружением из защитных блоков. 30 марта Гладков рассказал, что установка защитных сооружений в Белгороде показала свою эффективность. Защитные сооружения на остановках, в местах массового скопления людей, возле больниц и школ спасают людям жизни, убежден губернатор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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