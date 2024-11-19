В Дзержинске стартовало серийное производство защитных модулей «КУБ-М»

В январе в Белгородской области провели испытания железобетонных конструкций, которые планировалось использовать в качестве укрытий в случае ракетной опасности. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказывал, что модульные железобетонные конструкции с двойным армированием также использует Министерство обороны для защиты личного состава. В ходе испытаний саперы подорвали несколько взрывоопасных предметов рядом с модулем и сооружением из защитных блоков. 30 марта Гладков рассказал, что установка защитных сооружений в Белгороде показала свою эффективность. Защитные сооружения на остановках, в местах массового скопления людей, возле больниц и школ спасают людям жизни, убежден губернатор.