В Дзержинске стартовало серийное производство защитных модулей «КУБ-М»
В Дзержинске Нижегородской области стартовало серийное производство модульного защитного сооружения «КУБ-М». Об этом сообщил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
«КУБ-М» – это многофункциональное сооружение, обеспечивающее защиту людей от различных угроз, включая природные бедствия и техногенные происшествия. В стандартной комплектации укрытие состоит из двух модулей: помещения на 54 человека и технического блока. При необходимости вместимость защитного сооружения можно увеличить с помощью дополнительных модулей. Убежище легко транспортируется и подключается к инженерным системам.
В январе в Белгородской области провели испытания железобетонных конструкций, которые планировалось использовать в качестве укрытий в случае ракетной опасности. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказывал, что модульные железобетонные конструкции с двойным армированием также использует Министерство обороны для защиты личного состава. В ходе испытаний саперы подорвали несколько взрывоопасных предметов рядом с модулем и сооружением из защитных блоков. 30 марта Гладков рассказал, что установка защитных сооружений в Белгороде показала свою эффективность. Защитные сооружения на остановках, в местах массового скопления людей, возле больниц и школ спасают людям жизни, убежден губернатор.