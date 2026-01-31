Росавиация временно ограничила работу аэропорта Калуги
В аэропорту Калуги («Грабцево») введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.
Мера применяется для обеспечения безопасности полетов.
31 января Минобороны России отчиталось о ликвидации 24 украинских беспилотников самолетного типа с 08:00 до 17:00 мск. Военные отразили атаки над Курской, Белгородской, Брянской и Липецкой областями. Ночью дежурные системы противовоздушной обороны сбили 26 БПЛА.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что два бойца подразделения «Орлан» в Грайвороне пострадали при выполнении служебных задач. В результате детонации FPV-дрона мужчины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения головы.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн объявил о нейтрализации над Курском ряда целей. Предварительно, после падения обломков повреждены окна в жилых домах в одном из округов города. Информация о последствиях уточняется.