Спасатели эвакуировали 50 человек, застрявших на канатной дороге
Люди застряли на подъемнике в горнолыжном парке в деревне Степаново Дмитровского городского округа. В момент остановки на нем находилось 50 человек. Об этом сообщило МЧС России по Московской области.
Спасатели стали эвакуировать людей по трехколенной лестнице. Сейчас все люди эвакуированы, спасательная операция завершилась.
В январе 2025 г. в результате крушения подъемника на горнолыжном курорте Астун в арагонской части Пиренейских гор в Испании пострадали 30 человек. Газета Expansion со ссылкой на источники писала, что подъемник мог выйти из строя из-за поломки одного из колес.