Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Спасатели эвакуировали 50 человек, застрявших на канатной дороге

Ведомости

Люди застряли на подъемнике в горнолыжном парке в деревне Степаново Дмитровского городского округа. В момент остановки на нем находилось 50 человек. Об этом сообщило МЧС России по Московской области.

Спасатели стали эвакуировать людей по трехколенной лестнице. Сейчас все люди эвакуированы, спасательная операция завершилась.

В январе 2025 г. в результате крушения подъемника на горнолыжном курорте Астун в арагонской части Пиренейских гор в Испании пострадали 30 человек. Газета Expansion со ссылкой на источники писала, что подъемник мог выйти из строя из-за поломки одного из колес.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её